С тонущего катера в Финском заливе спасли восемь человек

Катер потерял ход и начал идти ко дну у Канонерского острова Петербурга.

В МЧС Санкт-Петербурга сообщили, что спасли восемь человек с тонущего катера в Финском заливе в субботу вечером 27 апреля.

Сигнал SOS поступил около 21:30 из акватории залива недалеко от Канонерского острова Петербурга. Судно потеряло ход и пошло ко дну. Спасательные катера из Петербурга оказались на месте крушения через 20 минут.

Сейчас спасенных переправили в яхтклуб “Балтиец» на Петергофском шоссе Петербурга. Их осматривают врачи, передают в МЧС Петербурга.

Поиски остальных членов экипажа ведут с помощью катеров полиции и Росгвардии. От РСЧС на операцию по спасению отправили 18 единиц техники и 47 человек. От МЧС Петербурга на поиски вышли пять катеров и 16 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Финском заливе тонет катер.