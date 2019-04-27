В Финском заливе катер потерпел кораблекрушение

Судьбу нескольких членов экипажа сейчас устанавливают. Фото: pixabay.com
Судьбу нескольких членов экипажа сейчас устанавливают. Фото: pixabay.com

Нескольких моряков спасли и переправили в Санкт-Петербург.

В Финском заливе потерпел крушение морской катер, сообщает “Интерфакс” вечером в субботу 27 апреля, ссылаясь на морских спасателей.

С судна успели спасти нескольких моряков, но, по всей видимости, не всех — как сообщил источник, спасатели до сих выясняют судьбу нескольких членов экипажа. Точное число человек на катере в службе спасения не уточнили.

Спасенных моряков доставили в Санкт-Петербург, где их осматривают медики. Причины крушения устанавливаются. Судно подало сигнал бедствия, находясь недалеко от Канонерского острова Санкт-Петербурга.

Температура воды в Финском заливе сегодня составляет около 7-8 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербург вертолет доставил мужчин с ожогами и травмами грудной клетки.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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