Пенсионер регулярно падает в обмороки на акциях в Петербурге

Одно из фото сделано сегодня, второе - 9 сентября. Фото: скриншот https://twitter.com/Current_policy
Одно из фото сделано сегодня, второе - 9 сентября. Фото: скриншот https://twitter.com/Current_policy

Пожилой мужчина на фото выглядит жертвой жесткости ОМОНа — но все не так просто.

Пожилой мужчина регулярно падает в обмороки на шествиях оппозиции в Санкт-Петербурге. Сегодня СМИ Петербурга сообщили, что пенсионер лишился чувств на мирном шествии 1 мая по Невскому проспекту, когда в него вмешались оперативники. Однако позже в соцсетях доказали, что на подобные мероприятия он ходит постоянно.

Канал “Актуальная политика” в Twitter опубликовал фото мужчины без чувств на акции в Петербурге 1 мая и вторую фотографию, датированную сентябрем — там уже на другой акции тот же мужчина снова лежит без сознания. Авторы записи предположили, что мужчина падает в обмороки “профессионально”, а оппозиция использует его в целях пропаганды.

Как Gazeta.SPb сообщила ранее, 1 мая в Петербурге задержали около полусотни человек. Омбудсмен города Александр Шишлов заявил, что общественники не нарушали порядка — и мирное шествие в Петербурге просто разогнали. При этом Вячеслав Макаров заявил, что полицию спровоцировали.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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