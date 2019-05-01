Осы “зомбируют” пауков и заставляют плести коконы личинкам

Личинка убеждает арахнида, что пришло время линять и тот стремится защитить себя.

Определенный вид ос-паразитов откладывает яйца на спины пауков, а их личинки способны брать мозг носителей под свой контроль и заставлять плести коконы, сообщает DailyMail.

Когда кокон для паука — а на самом деле для личинки — готов, арахнид выполнил свою работу — и молодая оса, вылупившись, съедает его.

Исследовании из Института Смитсониан предполагают, что осы пользуются временем линьки паука. Линяя, паук плетет вокруг себя особо прочную паутину, чтобы защититься. Ученые предположили, что личинка повышает количество гормона экдизона в организме носителя, убеждая его, что пришло время линять.

О связи ос и пауков было известно и раньше, но только сейчас ученые высказали догадки, каким образом личинка осы заставляет арахнида подчиняться.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что британские ученые нашли кокаин в креветках.