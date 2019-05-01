Британские ученые нашли у креветок кокаин

Запрещенные вещества попали в водоемы через канализацию.

Ученые нашли в организмах креветок в Англии кокаин, сообщает BBC. Это не единственное запрещенное вещество, которое “употребили” пресноводные креветки на востоке Великобритании.

Пробы из пяти бассейнов и 15 участков показали, что в телах ракообразных содержатся пестициды, кетамин и другие препараты, которых там быть не должно. Вероятно, частицы веществ попали в водоемы через канализационные стоки, причем уже после употребления самих веществ людьми.

Отравлению подверглись абсолютно все изученные учеными организмы в пробах. Сейчас исследователи хотят выяснить, является ли проблема локальной для Англии или организмы в водоемах других районов и частей света могут испытывать то же самое воздействие человека.

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