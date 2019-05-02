Врачи назвали ранние признаки инсульта

В качестве профилактики рекомендуют прогулки по 30 минут в день. Фото: pixabay.com

В качестве профилактики рекомендуют прогулки по 30 минут в день. Фото: pixabay.com

Больше всего рискуют те, кто мало двигается и много пьет, весит и беспокоится.

Врачи назвал признаки в самочувствии, которые могут свидетельствовать о близком инсульте, сообщают “Питерские заметки”. По словам невролога и нейрохирурга Клиники Кравченко больше всего рискуют те, кто мало двигается и много пьет, весит и беспокоится.

По словам эксперта, о нарушениях обращения крови в мозге могут свидетельствовать головокружения, онемения на одной стороне тела, злоба из-за света или громких звуков, неожиданные мигрени.

Врачи рекомендуют для профилактики инсульта — а нему ведут проблемы с сосудами мозга — гулять каждый день по 30-40 минут.

В России инсульт поражает до 150 тысяч человек в год, сообщает Минздрав РФ, причем число страдающих от недуга продолжает расти.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге один и тот же пенсионер падает в обморок на разных общественных акциях.