Снят последний эпизод «Теории Большого взрыва»

Американский популярный ситком «Теория Большого взрыва» полностью отснят. Сериал идет уже с 2007 года и насчитывает 12 полных сезонов.

Полюбившиеся зрителю актеры сериала отметили окончание съемочных работ по последнему эпизоду ситкома. Об этом сообщает информационное агентство «Associated Press».

Съемочная группа не верила в то, что сериал подшил к концу. Все-таки сплоченная команда работала вместе уже 12 лет. Коллеги обменивались объятиями и не могли сдержать слез.

Актриса Кейли Куоко, которая исполняла роль блондинки Пенни, сообщила, что этот сериал тронул множество сердец. Как поклонников, так и съемочную группу.

В завершении последнего съемочного дня актер Джим Парсонс, который играл Шелдона, исполнил несколько танцевальных па. С его заявления об уходе и начались сообщения о закрытии сериала. Это произошло ещё в прошлом году.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что математики подтвердили верность гипотезы Шелдона из «Теории большого взрыва».