Математики подтвердили верность гипотезы Шелдона из «Теории большого взрыва»

Ученые-математики Крис Спайсер и Карл Померанс при помощи математических расчетов доказали гипотезу Шелдона Купера об уникальности числа 73.

Шелдон Купер является одним из главных персонажей американского ситкома «Теория большого взрыва». В одной из серий он заявил, что число 73 имеет превосходство над остальными числами из-за совокупности нескольких причин: 73 — это 21-е по счету простое число, его зеркальное отражение — 37 — является 12-м по счету простым числом (то есть зеркальным отражением 21). Также 21 — это произведение 7 и 3. В двоичной системе счисления 73 представлен в виде 1001001 — это числовой палиндром, то есть одинаково читается в обе стороны.

Для подтверждения гипотезы ученые провели ряд вычислений. Выяснилось, что только число 73 действительно соответсвует всем заданным параметрам. Ученые доказали, что 73 является единственным «числом Шелдона».

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