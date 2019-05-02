Юрий Лоза назвал главную ошибку в шоу «Голос.Дети»

Российский музыкант Юрий Лоза рассуждал на тему названия шоу на Первом канале. Он считает, что проект стоило бы назвать «Симпатяшка», «Первачок» или «Детская неожиданность».

Свое мнение он подкрепил сообщением о том, что однажды Юрий Аксюта, который отвечает за музыкальную составляющую Первого канала, проговорился, что для «Голоса» важнее типажи, нежели таланты.

Именно по этой причине многие действительно талантливые люди отсеиваются ещё до этапа слепых прослушиваний. Это помогает проталкивать людей, которые «подходят по картинке». Зрителю нужен типаж, а не голос. Об этом Юрий Лоза написал пост на своей странице в Facebook.

Рассуждения Лозы вызваны всеобщим резонансом относительно победы дочери певицы Алсу Макеллы Абрамовой на финале проекта «Голос.Дети». Девочка набрала 56,5% голосов, что является подозрительным результатом.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что владельцы «Голос.Дети» обеспокоены скандалом вокруг шоу.