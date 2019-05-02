Петербуржцам покажут лучших лошадей планеты

На выставке продемонстрируют 200 лошадей 20 разных пород. Фото: Pixabay
На выставке продемонстрируют 200 лошадей 20 разных пород. Фото: Pixabay

Горожан приглашают на конную выставка «Иппосфера».

Посмотреть на скакунов можно с сегодняшнего дня, второго мая. Выставка продлится четыре дня, так что у петербуржцев еще есть время сходить в Экспофорум и посмотреть на лучших коней со всего мира. Известно, что на мероприятии можно увидеть более двух сотен лошадей. Посетителям выставки предлагают не только сфотографироваться с конями, но также посмотреть на шоу – лошади продемонстрируют, почему именно они достойны звания лучших. Программа включает различные виды конной езды.

Помимо прочего, петербуржцы примут участие в мастер-классах и конкурсах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Планетарий № 1 устроит уличный лекторий для петербуржцев. На мероприятия смогут приходить около 40 человек. Первое состоится уже 11 мая – слушателям расскажут об арт-менеджменте, а также об искусстве и его месте в современном мире.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
выставка лошади
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