Планетарий № 1 устроит уличный лекторий для петербуржцев

На набережной Обводного канала в бывшем газгольдере откроет уличный лекторий на сорок человек. У жителей Санкт-Петербурга появится возможность для бесплатного самообразования.

Планетарий №1 анонсировал открытие серии лекций, которые состоятся на открытом воздухе. Такой лекторий сможет единовременно принять до четырёх десятков человек. Первый ивент пройдет уже 11 мая.

Лекция будет посвящена арт-менеджменту и теме о том, «как искусство стало частью успешной жизни».

О литературе, живописи, искусстве, космосе, а также науке и технике, можно будет послушать лекции и семинары в футуристической пристройке-флигеле главного здания планетария.

Всего в мае и июне пройдет 21 лекционное мероприятие.

Все лекции абсолютно бесплатные, главное — зарегистрироваться перед участием онлайн.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге проводят квест «100 культурных закладок в 100 культурных местах».