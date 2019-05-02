В Петербурге из экобокса вывалились градусники

Кто-то сломал бак.

Об этом стало известно сегодня, второго мая. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились фотографиями в социальной сети «Вконтакте». Они пишут, что опасные отходы лежат в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга прямо у школы на Индустриальном проспекте. Такое соседство испугало местных жителей – они считают ненормальным, что такие предметы лежат рядом с местом, где учатся и играют дети.

Напоминаем, что экобоксы устанавливаются для того, чтобы петербуржцы оставляли в них батарейки, градусники и энергосберегающие лампочки. Чаще всего их ставят рядом с учебными заведениями, чтобы просвещать подрастающее поколении. Подобные инциденты при этом случаются довольно часто. Иногда экобоксы кто-то ломает – бывает, животные, а бывает, что и люди.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что экомобили и экобоксы приняли 10 тонн опасных отходов от петербуржцев. Большая часть из них – это батарейки и аккумуляторы.