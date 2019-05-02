Сотрудника прокуратуры обвиняют в стрельбе в Вырице

Мужчина ранил несколько человек. Фото: Pixabay
Мужчина ранил несколько человек. Фото: Pixabay

Выстрелы прогремели поздним вечером в результате конфликта.

Все случилось еще первого мая, но инцидент получил огласку только сейчас. По предварительным данным, в Гатчинском районе Ленинградской области произошла стрельба. Участниками ссоры стали две компании – они не смогли договориться о чем-то и начали выяснять отношения. Один из них достал пистолет и произвел несколько выстрелов. В итоге несколько человек угодили в больницу с ранениями. Сейчас с ними все в порядке и их жизням ничего не угрожает.

Во всем обвиняют прокурора Тихвинского района Михаила Волницкого. Он якобы достал «неустановленное оружие», так как был недоволен из-за забора.

Сейчас мужчину отстранили от обязательств. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о хулиганстве, передает 47news.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Банковском переулке в центре Петербурга произошла стрельба.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
ленинградская область прокурор стрельба
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