Пожар на шоссе Революции ликвидирован

На это пожарным понадобилось несколько часов.

О возгорании стало известно в ночь со второго на третье мая. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» – они написали, что горит склад. Пожарные прибыли на место происшествия незамедлительно – всего в ликвидации были задействованы 86 человек и 22 единицы спецтехники. Спустя примерно два часа пожар был локализован и вот сейчас он полностью потушен. В результате, скорее всего, никто не пострадал – этот момент пока уточняется, говорится в сообщении ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Также непонятным остается, с чего все началось. Все эти моменты предстоит выяснить.

Огонь, к слову, успел распространиться на площадь в 300 квадратных метров. Он поглотил трехэтажное административно-производственное здание.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пожару на шоссе Революции присвоили повышенный ранг сложности.