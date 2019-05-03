В Ленобласти ловили пьяного мужчину, забравшегося на территорию телецентра

Злоумышленник задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Фото: http://www.vpered58.ru

Злоумышленник задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Фото: http://www.vpered58.ru

Мужчина 33 лет был задержан сотрудниками Росгвардии накануне. Проникнуть на территорию охраняемого объекта он решил поздним вечером.

Незаконное проникновение на территорию телецентра произошло в Гатчинском районе Ленинградкой области в городе Луга. Сообщают об этом сотрудники отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Гатчинскому району Ленобласти.

Телецентр, расположенный в доме 4 по Пионерской улице, пытался незаконно посетить мужчина 33 лет. О том, что на территории посторонний, сообщил охранник телецентра.

При осмотре территории наряд вневедомственной охраны обнаружил и задержал гражданина, который находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленник задержан и доставлен в территориальный отдел полиции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Киришах угнали автокран с завода.