В Киришах угнали автокран с завода

Вчера, 2 мая 2019 года, в отделение полиции Киришского района поступила информация от 37-летнего местного жителя о пропаже автокрана.

Заявитель работает механиком на заводе. Он сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что во временной период с 26 апреля по 2 мая в городе Кириши в Ленинградской области пропал автокран МАЗ.

Похищенный неизвестным злоумышленником автокран находился в ангаре на территории базы завода, где работает заявитель, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту пропажи крана МАЗ сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. На данный момент принимается решение о возубждении уголовного дела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге мужчина украл у петербурженки телефон за 800 рублей, угрожая ножом.