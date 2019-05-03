Упавшей в воду на стрелке Васильевского острова оказалась туристка из Китая

О случившемся инциденте сообщено в консульство КНР. Фото: https://vk.com/spb_today/скин видео
О случившемся инциденте сообщено в консульство КНР. Фото: https://vk.com/spb_today/скин видео

Иностранка упала в воду в Василеостровском районе во время фотосессии.

Инцидент произошел около 10:30 на стрелке Васильевского острова. Иностранные граждане проводили фотосессию, и женщина поскользнулась и упала в воду. Об этом сообщили телеканалу “78” сотрудники МЧС.

Мужчина бросился спасать женщину. Его достали из воды прибывшие спасатели и он был госпитализирован. Туристка же пока не найдена. Поиски продолжатся. Также сообщается, что из-за неблагоприятных погодных условий, поиски могут быть приостановлены, их продолжат только утром в субботу.

О случившемся инциденте сообщено в консульство КНР, добавили в ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на стрелке Васильевского острова турист упал в воду (видео).

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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