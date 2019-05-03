На стрелке Васильевского острова турист упал в воду (видео)

Пока информации о том, что туриста нашли, нет. Фото: https://vk.com/spb_today/скин видео

Пока информации о том, что туриста нашли, нет. Фото: https://vk.com/spb_today/скин видео

Как сообщают очевидцы события, поиски туриста начались еще час назад. На месте до сих пор работают специалисты.

Инцидент произошел сегодня днем в Василеостровском районе, сообщают очевидцы в социальной сети “ВКонтакте”. На стрелке Васильевского острова турист упал в воду. Об этом стало известно около 13:00.

Очевидцы также сняли видео, на котором видно, что к месту происшествия приехали две машины сокрой помощи. Развернута поисково-спасательная операция. Пока информации о том, что туриста нашли, нет. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Крыму спасатели ловили воздушный шар с ребенком, который уносило в Феодосийский залив.