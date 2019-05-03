В Крыму спасатели ловили воздушный шар с ребенком, который уносило в Феодосийский залив

Шар после приземлился самостоятельно, так как в нем закончился газ. Фото: https://pixabay.com

Шар после приземлился самостоятельно, так как в нем закончился газ. Фото: https://pixabay.com

Взрослые успели покинуть корзину воздушного шара, а вот девочка нет. Спасательную операцию начали незамедлительно.

Теперь инцидент, произошедший в Феодосии, будут проверять следственные органы, сообщает Следственный комитет по Республике Крым.

Согласно предварительной информации, сегодня воздушный шар взлетел в районе села Журавки Кировского района. На борту воздухоплавательного средства находились инструктор, мужчины и женщина, а также их 12-летняя дочь.

Шар приземлился, и взрослые успели покинуть корзину.

“В настоящее время проводятся следственные действия и проверочные мероприятия, направленные на полное установление всех обстоятельств произошедшего”, — уточнили в СК.

Также уточняется, что во время приземления корзина перевернулась, взрослые успели покинуть шар, а девочка нет. Ее потоками ветра начало относить в направлении Феодосийского залива.

Экстренные службы начали спасательную операцию незамедлительно. Были подключены катер и вертолет Ми-8. Шар после приземлился самостоятельно, так как в нем закончился газ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Следственный комитет проверяет сведения о «детях-маугли».