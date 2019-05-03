Петербуржец в состоянии наркотического опьянения угнал каршеринговый автомобиль и попал в ДТП

После дорожного происшествия злоумышленник был госпитализирован. Фото: https://pixabay.com

После дорожного происшествия злоумышленник был госпитализирован. Фото: https://pixabay.com

Инцидент произошел недалеко от деревни Лаврики, расположенной во Всеволожском районе Ленобласти.

Дорожно-транспортное происшествие, которое произошло по вине петербуржца, произошло 2 мая в деревне Ленинградской области. Об этом сообщают “Невские новости” со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

Мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, угнал “Делимобиль” и совершил ДТП. Оно произошло на КАД. Там он врезался в ограждение на съезде в сторону Горского района.

После дорожного происшествия злоумышленник был госпитализирован. Врачи зафиксировали у него отравление наркотическими веществами. Виновника ДТП доставили в медучреждение в состоянии средней степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти ловили пьяного мужчину, забравшегося на территорию телецентра.