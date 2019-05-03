Петербуржцы три дня смогут считать зубы львам

Необычный пешеходный вызов сотрудник назвали “1942. Сколько зубов у львов?”. Фото: https://www.youtube.com

Необычный пешеходный вызов сотрудник назвали “1942. Сколько зубов у львов?”. Фото: https://www.youtube.com

Такую возможность предоставить каждому желающему совершенно бесплатно сотрудник музея “Невская застава”.

Акция или, как назвали сотрудники музея по-современному челлендж, будет проходить 7, 8 и 9 мая. Необычный пешеходный вызов сотрудник назвали “1942. Сколько зубов у львов?”

Участники акции смогут повторить путь жительницы блокадного Ленинграда Лидии Гусевой, которая, будучи ребенком, преодолела почти 8 км весной 1942 года в поисках мамы.

Как сообщают сотрудники музея “Невская застава”, все желающие смогут пройтись по Невскому проспекту маршрутом маленькой Лиды, узнать историю блокадной Невской заставы, познакомится с местными достопримечательностями и сосчитать зубы главным сторожённым львам района.

Участие в маршруте бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге запустили проект “Расскажи мне о войне. Битва за Ленинград”.