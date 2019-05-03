В Петербурге запустили проект “Расскажи мне о войне. Битва за Ленинград”

Выставка продлится до 12 мая включительно. Фото: https://vk.com/myhistorypark_spb
Выставка продлится до 12 мая включительно. Фото: https://vk.com/myhistorypark_spb

Свои работы на экспозиции представили также и школьники Петербурга.

Проект посвящен 74-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Работы и свое видение страшного военного периода смогли представить и петербургские школьники, сообщает телеканал “Санкт-Петербург”.

Проект запустили на территории исторического парка “Россия — моя история”. Выставка расположилась с центральной части центра. Тематические коллекции, которые хранятся в школах Петербурга, выставили 12 образовательных учреждений.

Экспонаты связаны с историей подвига героев Волховского и Ленинградского фронтов. Посетили могу увидеть различные экспонаты военного периода: дневники разведчиков, протоколы допросов немецких военнопленных, гимнастерки, кители.

Помимо этого, в выставочном пространстве представлены мультимедийные проекты, которые переносят зрителя в те страшные военные годы и позволяют прочувствовать атмосферу тех дней.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что перед приездом Беглова мусор в Купчино убрали в блокадный ДОТ.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
“Расскажи мне о войне. Битва за Ленинград” Россия - моя история школьники
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