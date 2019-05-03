Подростка, подорвавшегося на мине на военном полигоне, решили лечить в Петербурге

Специалисты отмечают, что у подростка не задеты жизненно важные органы. Фото: https://pixabay.com

Специалисты отмечают, что у подростка не задеты жизненно важные органы. Фото: https://pixabay.com

Пострадавший получил травмы челюстно-лицевой области и глаза.

Инцидент на закрытом военном полигоне в Туве произошел еще 27 апреля. Тогда подросток, сообщает телеканал “78”, незаконно проник на территорию полигона и подорвался на мине. Отметим, что трагедию с мальчиком из села Кара-Хаака власти республики держат на личном контроле.

Мальчика было решено доставить в госпиталь Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. Так пожелала и мама пострадавшего мальчика. Отметим, что при взрыве, подросток получил травмы челюстно-лицевой области и глаза.

Ребенок уже осмотрели реаниматолог, травматолог, нейрохирург, челюстно-лицевой хирург, ЛОР-врач и окулист. Специалисты отмечают, что у подростка не задеты жизненно важные органы.

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