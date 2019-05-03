Основатель популярного приложения LinguaLeo сознался в убийстве своей сестры

Обвиняемый не стал скрываться от правоохранительных органов и полностью признался в содеянном.

Инцидент произошел накануне. Мужчина сказал, что поссорился со своей сестрой и нанес ей несколько ножевых ранений. Обвиняемый — создатель популярного приложения для изучения иностранных языков LinguaLeo.

О задержании Айнура Абдулнасырова стало известно сегодня днем, сообщает ТАСС со ссылкой на следственный комитет России по Башкирии.

Как сообщают следователи, в отношении 34-летнего жителя Дюртюлинского района Башкирии возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”.

Некоторые СМИ сообщают, что сестра обвиняемого имела психические расстройства. Абдулнасыров 2 мая нанес ножевые ранения своей родственнице в доме в селе Дюртюли. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что подростка, подорвавшегося на мине на военном полигоне, решили лечить в Петербурге.