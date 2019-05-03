Прокуратуру и СК просят разобраться с задержаниями на первомайском шествии

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Заявителями стали представители «демократической» колонны.

Об этом стало известно сегодня, третьего апреля. Участники первомайского шествия уверены, что сотрудники правоохранительных органов безосновательно задерживали людей, а также препятствовали их передвижению по городу, передает издание «Фонтанка», ссылаясь на пресс-секретаря движения «Открытой России» Наталью Грязневич.

Они просят Следственный комитет и прокуратуру разобраться во всем и проверить, законны ли были действия полицейских и сотрудников Росгвардии.

В своем заявлении авторы подчеркивают, что участие «демократической» колонны было согласованы со Смольным.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ГУ МВД сообщил, что на первомайском шествии в Петербурге задержали 50 человек. Их привлекут к административной ответственности за неподобающее поведение во время массового мероприятия.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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Прокуратуру и СК просят разобраться с задержаниями на первомайском шествии