ГУ МВД: На первомайском шествии в Петербурге задержали 50 человек

Сегодня днем, 1 мая, во время шествия по Невскому проспекту Петербурга, было задержано 50 человек. Такие данные приводит «Росбалт» со ссылкой на ГУ МВД по городу.

В МВД заявили, что участники шествия были задержаны за «нарушения порядка проведения и участия в массовых мероприятиях», добавив, что всем им грозит административная ответственность.

Отметим, что по информации «ОВД-Инфо» количество задержанных составляет 68 человек.

Среди них — депутат Заксобрания Максим Резник и руководитель «Открытой России» Андрей Пивоваров. Также пострадал фотокорреспондент Георгий Марков.

Напомним, что в комментарии Gazeta.SPb, Резник назвал все задержания, которые были проведены сегодня во время шествия, абсолютно неправомерными.