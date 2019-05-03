На Лиговском таксист повредил автомобиль и сбежал

Владелец пострадавшей машины уже в курсе всех событий.
Инцидент случился сегодня вечером, третьего мая. Участниками дорожно-транспортного происшествия стали два автомобиля, которые пытались проехать по переполненному Лиговскому проспекту. Обо всем рассказал очевидец, который поделился информацией и снимками в социальной сети «Вконтакте». По предварительным данным, таксист поцарапал «Гольф» и, решив не дожидаться реакции владельца, скрылся с места ДТП. Петербуржцы, которые все видели своими глазами, оповестили обо всего водителя «Гольфа».
Пользователи считают, что автомобилист нарушил ПДД, за что и поплатился.
«Наказание за второй ряд»,
— уверен один из них.
Другие уверены, что оправданий таксисту нет.
«Этот нехороший таксист испортил чужое имущество, и, обгадив трусы, свалил, надеюсь, найдут и накажут, т.е. отберут права, таким не место на наших дорогах!»,
— пишет другой комментатор.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на проспекте Народного Ополчения Mercedec решил “подрифтить” и вылетел с дороги.