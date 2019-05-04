В Петербурге стартует МотоСезон

МотоСезон 2019 стартует в Санкт-Петербурге в субботу, 4 мая. В честь открытия фестиваля будет организован мотопробег и праздничный концерт.

Встреча мотоциклистов планируется на Дворцовой площади в 11:00.

Старт мотопробега назначен на два часа дня. Концерт продлится с 12:00 до 17:00.

Среди заявленных коллективов и артистов: Фома Егорыч, Физкультпрэвэт, Пираньи, 148 Band, Александр Устюгов и группа EKIBASTUZ и другие.

Безопасность на фестивале будут обеспечивать сотрудники ГИБДД и МВД.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в лесу Ленобласти проведут фестиваль культуры кельтов. Праздник лета устроят прямо в лесу. Гости смогут оценить свои навыки стрельбы из лука, послушать традиционный кельтский фолк, поучаствовать в конкурсах и мастер-классах.

Организаторы заготовили огненные шоу и зажжение “главного костра” на закрытие фестиваля.