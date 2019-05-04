В Петербурге открывается Фестиваль ледоколов

Сегодня, 4 мая, в Петербурге состоится открытие Фестиваля ледоколов. Жители и гости города смогут посетить палубы и поучаствовать в интерактивной игре.

Торжественная церемония открытия, в которой примут участие члены правительства Петербурга, пройдет на набережной Лейтенанта Шмидта в 13:00.

В фестивале участвуют ледоколы «Капитан Сорокин», «Мудьюг», «Иван Крузенштерн», «Санкт-Петербург» и «Невская застава». В программу фестиваля также включен музей «Ледокол «Красин».

Посмотреть на ледоколы можно на набережной Лейтенанта Шмидта от 14 до 12 линии Васльевского острова и на Английской набережной рядом с Благовещенским мостом. Фестиваль завершится в воскресенье, 5 мая, в 14:30.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге стартует МотоСезон 2019.

Встреча мотоциклистов планируется на Дворцовой площади в 11:00.

Старт мотопробега назначен на два часа дня. Концерт продлится с 12:00 до 17:00.