В США Boeing 737 с пассажирами упал в реку

Крушение лайнера во Флориде. Фото: twitter.com/JSOPIO
Крушение лайнера во Флориде. Фото: twitter.com/JSOPIO

Крушение пассажирского самолета Boeing 737 произошло вблизи города Джексонвилл во Флориде в субботу, 4 мая. По предварительной информации на борту воздушного судна находилось около 136 пассажиров.

Об этом сообщает местный телеканал WJXT со ссылкой на мэра города Ленни Карри.

По словам мэра, он был проинформирован о происшествии и на месте уже работают сотрудники пожарного и спасательного департаментов. Также он добавил, что, по имеющимся у него данным, жертв нет.

Отмечается, что Boeing 737 совершал чартерный рейс с военно-морской базы США в заливе Гуантанамо на Кубе во Флориду.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Финском заливе нашли потерпевший крушение катер. Накануне у катера заглох двигатель и все девять пассажиров оказались в воде. Одна пассажирка сегодня скончалась в больнице.Потерпевший крушение катер в районе Канонерского острова отбуксировали на берег.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
авиакатастрофа крушение флорида
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