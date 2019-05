В США Boeing 737 с пассажирами упал в реку

Крушение пассажирского самолета Boeing 737 произошло вблизи города Джексонвилл во Флориде в субботу, 4 мая. По предварительной информации на борту воздушного судна находилось около 136 пассажиров.

Об этом сообщает местный телеканал WJXT со ссылкой на мэра города Ленни Карри.

Отмечается, что Boeing 737 совершал чартерный рейс с военно-морской базы США в заливе Гуантанамо на Кубе во Флориду.

Pic of Miami Air 737 in St. Johns River off @NASJax_. Sent to me from Navy source. All 142 alive and accounted for. @wjxt4 pic.twitter.com/xblYemNXJq

— Vic Micolucci WJXT (@WJXTvic) 4 мая 2019 г.