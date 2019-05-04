В США Boeing 737 с пассажирами упал в реку

Крушение пассажирского самолета Boeing 737 произошло вблизи города Джексонвилл во Флориде в субботу, 4 мая. По предварительной информации на борту воздушного судна находилось около 136 пассажиров.

Об этом сообщает местный телеканал WJXT со ссылкой на мэра города Ленни Карри.

По словам мэра, он был проинформирован о происшествии и на месте уже работают сотрудники пожарного и спасательного департаментов. Также он добавил, что, по имеющимся у него данным, жертв нет.

Отмечается, что Boeing 737 совершал чартерный рейс с военно-морской базы США в заливе Гуантанамо на Кубе во Флориду.

Pic of Miami Air 737 in St. Johns River off @NASJax_. Sent to me from Navy source. All 142 alive and accounted for. @wjxt4 pic.twitter.com/xblYemNXJq — Vic Micolucci WJXT (@WJXTvic) 4 мая 2019 г.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Финском заливе нашли потерпевший крушение катер. Накануне у катера заглох двигатель и все девять пассажиров оказались в воде. Одна пассажирка сегодня скончалась в больнице.Потерпевший крушение катер в районе Канонерского острова отбуксировали на берег.