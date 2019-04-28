В Финском заливе нашли потерпевший крушение катер

Катер также был куплен недавно одним из пассажиров, который находился в момент крушения на борту. Фото: https://pixabay.com
Катер также был куплен недавно одним из пассажиров, который находился в момент крушения на борту. Фото: https://pixabay.com

Накануне у катера заглох двигатель и все девять пассажиров оказались в воде. Одна пассажирка сегодня скончалась в больнице.

Потерпевший крушение катер в районе Канонерского острова отбуксировали на берег. Об этом “Фонтанке” сообщили сотрудники ГУ МЧС. В спасательной операции были задействованы 3 спасательных катера. Как предполагали ранее спасатели, катер затонул на пересечении Петровского и Морского фарватеров.

Катер также был куплен недавно одним из пассажиров, который находился в момент крушения на борту. Судно не успели зарегистрировать. В результате крушения все девять человек оказались в воде. Как сообщил один из пострадавших, пятеро держались на катер в момент крушения, трое решили самостоятельно добраться до берега. Одну женщину отбросило в воду.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пассажиры потерпевшего крушение катера в Финском заливе полтора часа ждали спасателей.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
канонерский остров крушение катера происшествие финский залив
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