Пассажиры потерпевшего крушение катера в Финском заливе полтора часа ждали спасателей

Сегодня стало известно, что пострадавшая женщина скончалась в больнице. Фото: https://pixabay.com

Сегодня стало известно, что пострадавшая женщина скончалась в больнице. Фото: https://pixabay.com

Все это время пассажиры прогулочного катера находились в холодной воде.

Крушение прогулочный катер потерпел накануне поздним вечером в районе Канонерского острова. После прогулки компания из 9 человека решила вернуться на берег, но у судна отказал двигатель. Катер начал терпеть крушение и заполнился водой.

Катер, как сообщили следователи, принадлежал одному из участников прогулки. После крушения, как рассказал один из пассажиров телеканалу “78”, пятеро человек остались на катере. Они лежали на животе. Одну женщину отбросило в воду, и трое решили самостоятельно добраться до суши. Спасателей ждали час-полтора, сказал пострадавший. Все это время люди находились в воде.

Сегодня стало известно, что пострадавшая женщина скончалась в больнице. Еще одного человека продолжают искать в воде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что одному пассажиру потерпевшего крушение катера в Финском заливе не хватило спасательного жилета.