Следователи рассказали подробности крушения прогулочного катера в Финском заливе

К настоящему времени следователями допрошены все пострадавшие. Фото: https://pixabay.com

К настоящему времени следователями допрошены все пострадавшие. Фото: https://pixabay.com

Судно потерпело крушение 27 апреля в районе Канонерского острова.

На борту катера в тот момент находились девять человек. Крушение прогулочный катер потерпел поздним вечером. Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Компания из девяти человек отправились отдыхать на катере. Катер принадлежал одному из пострадавших. Судно стало заполняться водой. В результате все пассажиры оказались в воде. Спасатели нашли восемь человек. Пять до сих пор находятся в больнице, одна пассажирка скончалась сегодня в больнице. Еще одного человека ищут спасатели.

К настоящему времени следователями допрошены все пострадавшие, произведен осмотр места происшествия и акватории Финского залива.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пассажирка затонувшего в Финском заливе катера скончалась в больнице.