7 мая в Петербурге усилят движение трамваев и троллейбусов

В связи с проведением православного праздника Радоница в Петербурге 7 мая усилят движение троллейбусных маршрутов номера 9, 14, 20, 25, 38, 40 и трамвайных маршрутов номера 25, 27, 58.

Об этом сообщает СПб ГУП «Горэлектротранс».

Также отмечается, что во вторник, 7 мая, будет ограничено движение троллейбусов по Невскому проспекту на участке от Дворцового проезда до Садовой улицы. С 09:00 до 13:00 в этом месте будет проходить репетиция парада Победы.

Радоница считается днем первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что с 30 апреля, в 20:00 часов вечера до 08:00 часов утра 14 мая этого года будет закрыто движение на участке от ММПК «Бронка» до Таллинского шоссе.

Движение транспортных средств будет закрыто на полосе безопасности и первой полосе. На движение по второй и третьей полосе будет введено ограничение скоростного режима.