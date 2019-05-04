Обвиняемый в стрельбе в Вырице заключен под стражу

Вечером 1 мая в поселке Вырица Гатчинского района Ленинградской области произошел вооруженный конфликт.

Между двумя компаниями на одной из улиц поселка возникла ссора, в ходе которой один из участников конфликта выстрелил в двух своих оппонентов. В результате выстрелов пострадавшие получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Сотрудники СО СК России по Ленинградской области провели обыск по месту жительства обвиняемого. В ходе обыска было найдено и изъято оружие, из которого, по предположению, были произведены выстрелы.

Ранее сообщалось, что подозреваемый был задержан. Следователь территориального отдела СКР обратился в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. Сегодня, 4 мая, суд удовлетворил ходатайство. Следствие продолжается.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в стрельбе в Вырице обвиняют сотрудника прокуратуры.