В Тосно угнали трактор почти за 3 млн рублей

В Ленобласти в очередной раз произошло похищение грузовой техники. Угнанный экскаватор стоил 2,7 миллиона рублей.

Диспетчер предприятия обратилась в правоохранительные органы с сообщением о пропаже желтого экскаватора-погрузчика JCB 3CX. Крупногабаритная техника стояла во дворе АО ЛОЭСК. Женщина обнаружила её отсутствие на привычном месте – Тосненский район, Тосно, улица Энергетиков, и сообщила об этом в полицию 3 мая около 8 часов утра.

Заявление о хищении в полиции подписал некоторое время спустя заместитель директора, отвечающий за безопасность на предприятии.

«Стоимость угнанной техники составляет 2 миллиона 700 тысяч рублей», — сообщил он.

Известно, что трактор пропал в период с 8 вечера 2 мая по 7 утра следующего дня. Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.158 УК РФ «Кража в особо крупном размере».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти ДПС открыли огонь по колесам, задерживая тракториста-лихача.