Небензя спел и станцевал в ООН

Заседание Совбеза ООН. Фото: Imago / ТАСС
Заседание Совбеза ООН. Фото: Imago / ТАСС

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя исполнил песню «На побывку едет молодой моряк» в штаб-квартире организации в рамках проекта «Песни Победы». В этом постпреду помогли солистки арт-группы «Сопрано», сообщает «РИА Новости».

После показа в ООН документального фильма о мировых гастролях хора Турецкого, исполнявшего композиции военных лет, артисты устроили импровизированное представление и пригласили Небензю присоединиться к ним.

По информации «РИА Новости», постпред не только спел песню, но и станцевал.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе обсуждения в Совбезе ООН четырехлетия Минских соглашений по Донбассу на замечание немецкого постпреда Кристофа Хойсгена о том, что Россия «брала Минск», напомнил, что Россия «брала Берлин», а «Минск освобождала».

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
Небензя оон Песни Победы
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