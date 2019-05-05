Небензя спел и станцевал в ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя исполнил песню «На побывку едет молодой моряк» в штаб-квартире организации в рамках проекта «Песни Победы». В этом постпреду помогли солистки арт-группы «Сопрано», сообщает «РИА Новости».

После показа в ООН документального фильма о мировых гастролях хора Турецкого, исполнявшего композиции военных лет, артисты устроили импровизированное представление и пригласили Небензю присоединиться к ним.

По информации «РИА Новости», постпред не только спел песню, но и станцевал.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе обсуждения в Совбезе ООН четырехлетия Минских соглашений по Донбассу на замечание немецкого постпреда Кристофа Хойсгена о том, что Россия «брала Минск», напомнил, что Россия «брала Берлин», а «Минск освобождала».