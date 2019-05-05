В Петербурге завершается Фестиваль ледоколов

Сегодня, 5 мая, проходит последний день Фестиваля ледоколов. Жители и гости города могут еще успеть посетить суда с экскурсиями.

В фестивале принимают участие ледоколы «Капитан Сорокин», «Мудьюг», «Иван Крузенштерн», «Санкт-Петербург» и «Невская застава». В программу фестиваля также включен музей «Ледокол «Красин».

Посмотреть на суда можно на набережной Лейтенанта Шмидта от 14 до 12 линии Васльевского острова и на Английской набережной рядом с Благовещенским мостом.

Фестиваль завершится сегодня, в воскресенье, 5 мая, в 14:30.м

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге начала работать выставка лучших лошадей со всей России. Она продлится до воскресенья, 5 мая.

Мероприятие проводится в рамках Международной конной выставки «Иппосфера». На нем местные жители и туристы смогут увидеть лучших лошадей, привезенных в Санкт-Петербург со всей России.