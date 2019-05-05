Задержаны подозреваемые в избиении водителя автобуса

Двое мужчин пытались ограбить водителя автобуса, но встретив сопротивление скрылись с места происшествие. Один из преступников угрожал водителю пистолетом, другой наносил удары.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу, инцидент произошел у дома № 10/1 по Тихоокеанской улице.

Позже, на Выборгском шоссе были задержаны двое мужчин, подозреваемых в попытке разбойного нападения. При личном досмотре у одного из них изъят газовый аэрозольный пистолет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге раскрыли разбойное нападение на таксиста. На Индустриальном проспекте пассажиры такси избили и ограбили 24-летнего водителя.

В процессе розыска сотрудниками правоохранительных органов были задержаны двое 23-летних парней из среднеазиатских государств.