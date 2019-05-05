Депутат Госдумы достал автомат у жилого дома (ВИДЕО)

В Сети появилась видеозапись, на которой человек похожий на депутата Госдумы от Свердловской области Дмитрия Ионина выпускает очередь из автомата во дворе жилого дома в Камышлове. Об этом сообщает URA.RU.

На видеозаписи, снятой жильцами дома, мужчина достает автомат из багажника машины и выпускает несколько очередей в воздух.

Видео: URA.RU

По информации агентства, уральский депутат опроверг сам факт стрельбы, заявив, что это был игрушечный автомат.

«Мой помощник мне дал свой автомат игрушечный. Я нажал — ой ни фига себе. Приехала милиция, мы дали объяснения. Я никого не перепугал. Мы с этими людьми встречались по поводу того, что их кинул застройщик… Стрелял мой помощник Павел. Мы действительно не правы, перед всеми извинились», — цитирует Ионина информагентство URA.RU.

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