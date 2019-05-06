Женщине грозит до 20 лет тюрьмы за пронос наркотиков осужденному

Женщина может отправиться в тюрьму на 10 лет. Фото: Pixabay

Женщина может отправиться в тюрьму на 10 лет. Фото: Pixabay

Обвиняемая спрятала расфасованный наркотик в ресивер для телевизора.

Следствием установлено, что ранее судимая обвиняемая незаконно купила наркотическое вещество гашиш общей массой 22,2 граммов с целью перепродажи его своему знакомому, который на том момент отбывал наказание в исправительном учреждении во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

Наркотик подозреваемая пыталась пронести, спрятав в ресивер. Незаконные действия женщины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение в отношении обвиняемой по стетье «незаконный сбыт наркотиков в исправительное учреждение в значительном размере».

Уголовное дело было передано во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга для последующего рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до 20 лет лишения свободы.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербуржец пойман с полкило растительных наркотиков.