Минкульт отреставрируют церковь на Васильевском острове за 300 млн рублей

Реставраторам придется многое сделать до октября этого года. Фото: Википедия
Реставраторам придется многое сделать до октября этого года. Фото: Википедия

Для восстановления Церкови Милующей иконы Божией Матери в Галерной Гавани Министерство культуры ищет подрядчика.

Известно, что начальная цена контракта, которую предлагает Минкульт потенциальной компании-реставратору составляет 286 миллионов рублей.

Уже в октябре 2019 года власти планируют завершить первый этап восстановления святого места. Подрядчик, с которым Минкульт заключит договор, должен будет к этому времени решить проблемы с гидроизоляцией, провести очистительные работы на фасаде, убрать трещины в кирпичной кладке и отремонтировать крышу. Также планируется реставрация лепнины.

Церковь Милующей иконы Божией Матери находится на Большом проспекте Васильевского острова. Она была построена в 1889 году в честь коронования Александра III и Марии Федоровны.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге прокуратура проверила здание, где жил Достоевский и Григорович.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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