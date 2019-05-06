Петербурженку и «детей-маугли» не будут разлучать

К такому решению пришли после детального анализа ситуации.

Об этом стало известно сегодня, шестого мая. Многодетная мама и ее четыре ребенка останутся жить вместе, несмотря на антисанитарию, которая якобы царила в квартире. Сотрудники органов опеки заверили, что семья стоит на учете на протяжении несколько лет, все это время их поддерживает Центр социальной помощи. Дело в том, что женщина воспитывалась в детском доме и ей необходимы рекомендации соцработников.

Специалисты, которые пришли в квартиру с проверкой, не обнаружили там всего того, о чем писали в Интернете – от ужасов остались лишь тараканы, которые водятся во всем многоквартирном доме. Петербурженка хорошо подготовилась к приходу – убрала жилье, купила продукты и одела детей в чистые вещи. Органы опеки уверены, что нет никаких оснований забирать детей у матери, так как нет угрозы их жизни и здоровью, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе уполномоченной по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что семью Петербурга, живущую в мусоре и фекалиях, взяла на контроль омбудсмен Агапитова.