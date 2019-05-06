Петербурженку и «детей-маугли» не будут разлучать

Так выглядела квартира, где проживали маленькие дети и их мама. Фото: vk.com/plohie_novosti_mc
Так выглядела квартира, где проживали маленькие дети и их мама. Фото: vk.com/plohie_novosti_mc

К такому решению пришли после детального анализа ситуации.

Об этом стало известно сегодня, шестого мая. Многодетная мама и ее четыре ребенка останутся жить вместе, несмотря на антисанитарию, которая якобы царила в квартире. Сотрудники органов опеки заверили, что семья стоит на учете на протяжении несколько лет, все это время их поддерживает Центр социальной помощи. Дело в том, что женщина воспитывалась в детском доме и ей необходимы рекомендации соцработников.

Специалисты, которые пришли в квартиру с проверкой, не обнаружили там всего того, о чем писали в Интернете – от ужасов остались лишь тараканы, которые водятся во всем многоквартирном доме. Петербурженка хорошо подготовилась к приходу – убрала жилье, купила продукты и одела детей в чистые вещи. Органы опеки уверены, что нет никаких оснований забирать детей у матери, так как нет угрозы их жизни и здоровью, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе уполномоченной по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что семью Петербурга, живущую в мусоре и фекалиях, взяла на контроль омбудсмен Агапитова.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
антисанитария дети-маугли органы опеки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербурженку и «детей-маугли» не будут разлучать
Петербуржец задолжал ребенку 270 тысяч рублей и был наказан обязательными ...
Минкульт отреставрируют церковь на Васильевском острове за 300 млн рублей
МО «Малая Охта» обязали озеленить сквер на Новочеркасском
Беглов объединил два комитета
Фанаты «Игры престолов» нашли ляп в новой серии: Дайнерис пьет кофе Starbucks
Россияне старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию каждый год
В ДТП под Ломоносовым пострадал пешеход