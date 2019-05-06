Более тысячи дружинников будут следить за порядком в Петербурге в День Победы

Праздничные мероприятия 9 мая начнутся в 10:00 на Дворцовой площади. Фото: https://vk.com/public53130755
Праздничные мероприятия 9 мая начнутся в 10:00 на Дворцовой площади. Фото: https://vk.com/public53130755

Также на улицы города выйдут порядка 10 тысяч сотрудников полиции.

Такое количество представителей правоохранительных органов будет значительно больше, чем в прошлом году. Об этом в понедельник журналистам рассказал заместитель председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Виталий Черкашин, сообщает ТАСС.

По словам чиновника, дружинники добровольно буду оказывать помощь, и следить за порядком в День Победы. Основное их количество будет задействовано при проведении шествия «Бессмертного полка», — сказал Черкашин журналистам.

Праздничные мероприятия 9 мая начнутся в 10:00 на Дворцовой площади. В 14:30 по Невскому проспекту проедут ветераны войны в ретроавтомобилях, в 15:00 стартует шествие «Бессмертного полка».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что В Петербурге появился памятник девушке-снайперу Алие Молдагуловой.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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