Более тысячи дружинников будут следить за порядком в Петербурге в День Победы

Также на улицы города выйдут порядка 10 тысяч сотрудников полиции.

Такое количество представителей правоохранительных органов будет значительно больше, чем в прошлом году. Об этом в понедельник журналистам рассказал заместитель председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Виталий Черкашин, сообщает ТАСС.

По словам чиновника, дружинники добровольно буду оказывать помощь, и следить за порядком в День Победы. Основное их количество будет задействовано при проведении шествия «Бессмертного полка», — сказал Черкашин журналистам.

Праздничные мероприятия 9 мая начнутся в 10:00 на Дворцовой площади. В 14:30 по Невскому проспекту проедут ветераны войны в ретроавтомобилях, в 15:00 стартует шествие «Бессмертного полка».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что В Петербурге появился памятник девушке-снайперу Алие Молдагуловой.