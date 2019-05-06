Сегодня петербуржцы смогут увидеть метеоритный поток

Жители Северной столицы смогут стать свидетелями уникального явления – метеоритного потока Майские Аквариды.

Как сообщают эксперты, петербуржцы смогут наблюдать до 50 метеоров в час. Сам метеоритный поток будет ночью, сообщает «Blog Fiesta».

Пиком и самым красивым моментом станет период с 02:00 до 04:00. Чтобы увидеть всю красоту метеоритного потока эксперты рекомендуют уехать за город, где нет подсветки.

Также сообщается, что наблюдать звездопад можно благодаря пылевому следу, оставшемуся от кометы Галлея, сквозь который проходит Земля ежегодно в апреле-мае и октябре.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что по Земле ударит метеоритный ливень: Лириды начали падать.