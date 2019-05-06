В Казани скончался один из участников марафона

По пути в больницу медики проводили реанимацию, но спасти участника не удалось. Фото: https://pixabay.com

По пути в больницу медики проводили реанимацию, но спасти участника не удалось. Фото: https://pixabay.com

Мужчине стало плохо во время прохождения дистанции. По предварительной версии, у него случился сердечный приступ.

Участнику марафона было 38 лет. Сердечный приступ, который мог стать причиной смерти, произошел на дистанции 21,1 км. Об этом сообщает InKazan.ru со ссылкой на пресс-службу Минспорта Республики Татарстан.

Как сообщают в ведомстве, экипаж скорой помощи незамедлительно прибыл на место происшествия и оказал первую медицинскую помощь. По пути в больницу медики проводили реанимацию, но спасти участника не удалось.

Стоит напомним, что прохождения марафона – это серьёзная нагрузка на организм и проходить его не подготовленным не специалисты категорически не рекомендуют. К марафону необходимо готовиться как минимум полгода.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что житель Петербурга устроил голый марафон по Ленинскому проспекту.