В Казани скончался один из участников марафона

По пути в больницу медики проводили реанимацию, но спасти участника не удалось. Фото: https://pixabay.com
По пути в больницу медики проводили реанимацию, но спасти участника не удалось. Фото: https://pixabay.com

Мужчине стало плохо во время прохождения дистанции. По предварительной версии, у него случился сердечный приступ.

Участнику марафона было 38 лет. Сердечный приступ, который мог стать причиной смерти, произошел на дистанции 21,1 км. Об этом сообщает InKazan.ru со ссылкой на пресс-службу Минспорта Республики Татарстан.

Как сообщают в ведомстве, экипаж скорой помощи незамедлительно прибыл на место происшествия и оказал первую медицинскую помощь. По пути в больницу медики проводили реанимацию, но спасти участника не удалось.

Стоит напомним, что прохождения марафона – это серьёзная нагрузка на организм и проходить его не подготовленным не специалисты категорически не рекомендуют. К марафону необходимо готовиться как минимум полгода.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что житель Петербурга устроил голый марафон по Ленинскому проспекту.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
казань марафон происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
По хитам Булановой сняли практически автобиографичный сериал
Стала известна дата первой репетиции номера Лазарева для Евровидения
«Россия» отменят вылеты на Шри-Ланку и Бали до июля текущего года
Депутаты Верховной Рады не против отдохнуть в Крыму
В Казани скончался один из участников марафона
Самолет в Мексике попал в грозу и разбился. Все пассажиры и члены экипажа погибли
Очередной «ребенок-маугли» найден в Москве
Обиженный бывший студент МГУ расписал стены заведения ругательствами и ...