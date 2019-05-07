Стала известна дата первой репетиции номера Лазарева для Евровидения

На своей странице в Instagram Лазарев поделился с подписчиками своим волнением. Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey/

На своей странице в Instagram Лазарев поделился с подписчиками своим волнением. Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey/

Стала известна дата первой репетиции номера Лазарева для Евровидения

Напомним, что международный музыкальный конкурс в этом году будет проходить с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Уже во вторник, 7 мая, Сергей Лазарев планирует отрепетировать свой номер, с которым выступит на конкурсе. Об этом сообщает RT. Репетиция будет проходить в Израиле. В свою очередь, певец выступит во втором полуфинале Евровидения-2019 под номером 13.

На своей странице в Instagram Лазарев поделился с подписчиками своим волнением и написал, что недавно они приехали посмотреть зал, где будет проходить конкурс, чтобы оценить – все ли готово для репетиции.

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