Радоница в Петербурге — усиленно движение трамваев и троллейбусов

Сегодня, 7 мая, православные празднуют Радоницу —первый после Пасхи день общецерковного поминовения усопших. В связи с проведением праздника в Петербурге усилят движение троллейбусных маршрутов номера 9, 14, 20, 25, 38, 40 и трамвайных маршрутов номера 25, 27, 58.

Об этом сообщает СПб ГУП «Горэлектротранс».

Также отмечается, что во вторник, 7 мая, будет ограничено движение троллейбусов по Невскому проспекту на участке от Дворцового проезда до Садовой улицы. С 09:00 до 13:00 в этом месте будет проходить репетиция парада Победы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге 7 мая закроют три съезда КАД на Выборгское шоссе.

Из-за реконструкции асфальтового дорожного покрытия ночью с 00:00 7 мая до 23:00 8 мая будет закрыто движение по съездам № 3,5 и 6 кольцевой автомобильной дороги вокруг Петербурга.