В Петербурге мужчина отсудил у транспортной организации 450 тыс. рублей

В апреле 2018 года Невский районный суд Петербурга признал виновным водителя автобуса, который совершил наезд на пешехода у дома 34 по улице Тельмана на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате ДТП пострадавший получил физический, моральный и материальный вред. Он проходил длительное лечение, испытывает постоянные сильные физические боли, связанные с травмой и лечением.

С учетом заключения прокурора Приморский районный Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску пострадавшего к ОАО «Третий парк» и обязал транспортную компанию выплатить штраф в размере более 450 тыс. рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что за наезд на пешехода петербуржец может лишится свободы.