Создатели нелегального банка получили условные сроки

Злоумышленники “спасали” фирмы от налогов и заработали 16 млн рублей.

В Петербурге вынесли приговор создателям нелегального банка, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре 7 мая. Группа “спасала” фирмы от налогов и заработала на этом 16 млн рублей.

По данным следствия, шесть подсудимых — трое мужчин и три женщины — объединились в группу и обналичивали деньги для разных фирм, которые уклонялись от налогов. Следователи предполагают, что обвиняемыми руководил некто седьмой — его личность пока не установили, передают в прокуратуре Петербурга.

Выборгский суд признал, что каждый из подсудимых приложил руку к созданию нелегального банка и признал всех виновными. Лидеры — мужчина и женщина — получили по 2,5 года условно и штраф в 300 тысяч. Остальным назначено по 2 года условно и штраф в 50 тысяч рублей в пользу государства, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге бухгалтера отправляют в колонию за мошенничество.